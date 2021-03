"Ho deciso di tirare una riga". Italia Viva, l'addio che preannuncia una slavina. Indiscreto nelle chat renziane: chi lascia (Di domenica 21 marzo 2021) Un addio che preannuncia una slavina in Italia Viva. Eugenio Comencini avrebbe lasciato definitivamente il partito di Matteo Renzi per (ri)approdare nel Partito democratico. L'annuncio ancora non è ufficiale, ma è quello che apprende l'Agi che addirittura arriva a pubblicare il messaggio rilasciato ai renziani. "Cari amici e colleghi, in queste settimane con alcuni di voi mi sono confrontato sulla volontà di interrompere la mia esperienza in Iv e tornare nel Pd. Da Matteo a tutti gli altri, pur nella diversità di vedute, ho trovato rispetto per il mio travaglio e attenzione su quanto ho argomentato: non era scontato. Questa settimana ho deciso di tirare una riga, scegliere e procedere". Questo almeno quanto avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Uncheunain. Eugenio Comencini avrebbeto definitivamente il partito di Matteo Renzi per (ri)approdare nel Partito democratico. L'annuncio ancora non è ufficiale, ma è quello che apprende l'Agi che addirittura arriva a pubblicare il messaggio rito ai renziani. "Cari amici e colleghi, in queste settimane con alcuni di voi mi sono confrontato sulla volontà di interrompere la mia esperienza in Iv e tornare nel Pd. Da Matteo a tutti gli altri, pur nella diversità di vedute, ho trovato rispetto per il mio travaglio e attenzione su quanto ho argomentato: non era scontato. Questa settimana hodiuna, scegliere e procedere". Questo almeno quanto avrebbe ...

