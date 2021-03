Highlights e gol Leicester-Manchester United 3-1 | FA Cup 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) Glie le azioni salienti di, match dei quarti di finale di FA Cup. Le Foxes volano in semifinale eliminando i Red Devils. Ad aprire le marcature è Iheanacho prima che Greenwood pareggi i conti al 38?. Il nuovo vantaggio dei padroni di casa è siglato da Tielemans. A questo punto Solskjaer butta dentro tutti i suoi titolari: McTominay, Cavani, Bruno Fernandes e Shaw. Cambi che tuttavia non sortiscono l’effetto voluto dato che al 78? arriva la rete che chiude i conti, con Iheanacho che firma la personale doppietta. Gli uomini di Rodgers in semifinale dovranno vedersela contro il Southampton. 1-0 1-1 2-1 3-1 SportFace.