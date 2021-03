Hellas Verona-Atalanta, la diretta del match (Di domenica 21 marzo 2021) Torna il campionato per l’Atalanta, che al Bentegodi contro l’Hellas Verona cerca di ripartire dopo l’eliminazione in Champions rimediata contro il Real Madrid. Gasperini, vista l’emergenza sugli esterni, schiera un’inedita difesa a quattro. A centrocampo de Roon e Freuler, dietro a tre mezzepunte (Malinovskyi, Pessina e Miranchuk) che supportano Zapata, unica vera punta. Le formazioni ufficiali:Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowic, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Paro (Juricic squalificato).Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Romero, Djimsiti; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Miranchuk; Zapata. All. Gasperini. Dalle 12.30 la diretta del match. Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) Torna il campionato per l’, che al Bentegodi contro l’cerca di ripartire dopo l’eliminazione in Champions rimediata contro il Real Madrid. Gasperini, vista l’emergenza sugli esterni, schiera un’inedita difesa a quattro. A centrocampo de Roon e Freuler, dietro a tre mezzepunte (Malinovskyi, Pessina e Miranchuk) che supportano Zapata, unica vera punta. Le formazioni ufficiali:(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowic, Lovato, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Paro (Juricic squalificato).(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Romero, Djimsiti; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Miranchuk; Zapata. All. Gasperini. Dalle 12.30 ladel

