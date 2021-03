Haaland furioso dopo il pari del Dortmund | ' Fott stron '

(Di domenica 21 marzo 2021) Non si dice più niente di nuovo quando si definisce Ering Haalandg> uno dei profili più promettenti del calcio mondiale. Il 20enne attaccante del Borussia Dortmundg> non si accontenta mai e vuole sempre ...

Non si dice più niente di nuovo quando si definisce Eringuno dei profili più promettenti del calcio mondiale. Il 20enne attaccante del Borussia Dortmund non si accontenta mai e vuole sempre di più: contro il Colonia ha messo a segno la ventesima e ...Tanta delusione per il bomber giallonero che al triplice fischio non si è fermato a 'festeggiare' i 49 gol in altrettante apparizioni con l'attuale club, anzi…dopo pari a ...Dopo la reazione avuta al termine della gara tra il Borussia Dortmund e il Colonia, terminata 2-2, si sono riaccesi i rumors che vedono Erling Haaland lontano dal club tedesco ...La richiesta potrebbe anche spaventare i club interessati, che vogliono mettere le mani su Haaland prima che sia troppo tardi Leggi anche – Champions, da Haaland a Mbappé: le stelle dei quarti senza ...