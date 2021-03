“Ha detto sì”. E all’improvviso spunta l’anello, la coppia super vip pronta al matrimonio (Di domenica 21 marzo 2021) Benjamin Mascolo e Bella Thorne, l’ annuncio rende felici tutti. Il grande momento è arrivato per una coppia giovane e carismatica. Foto che giungono come la conferma di un sentimento pronto a promettersi amore eterno. Un rapporto che non è mai andato incontro ad alcuna crisi e che da circa due anni ha continuato a esistere sotto gli occhi di tutti. Adesso è tempo di promesse salde. Nonostante la loro si sia sempre posta come una relazione consapevole e duratura, lo scorso hanno non sono mancate le voci di corridoio che l’avrebbero definita una coppia ‘aperta’. Ed è stato proprio Benjamin a porre chiarezza: “Sfatiamo questa leggenda, io e Bella non siamo in una relazione poliamorosa. Siamo fidanzati solo io e lei, ma sono aperto mentalmente quando si tratta di lei e altre donne. Cerco di essere meno geloso”.



Altro che poliamorosi, dunque, i due ...

