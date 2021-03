Ha detto sì | Benjamin Mascolo si sposa L' annuncio social diventa virale

(Di domenica 21 marzo 2021) Matrimonio in vista.e Bella Thorne sino. E l', ovviamente grazie ai. "She said YES" (Hasì), scrive Benji su Instagram pubblicando una foto mentre abbraccia la fidanzata, che mostra l'anello di fidanzamento. I due sono al settimo cielo e fanno coppia fissa ormai dal 2019. Lei è una modella molto affermata che ha saputo, in questi anni, conquistare il cuore del musicista. Anche durante la pandemia la loro storia è stata sotto ai riflettori dei più curiosi, che grazie ainon li hanno persi di vista. "Faccio sempre avanti e indietro tra America e Italia: lei gira molti film quindi fa fatica a venire qui. Quando è venuta quest'estate l'ho portata in Sardegna e in Sicilia, ...

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono pronti a convolare a nozze. A quanto pare lei ha accettato la sua proposta: 'She said YES' (Ha detto sì), ha scritto Benji, postando su Instagram una foto abbracci ...