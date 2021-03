Guardare giocare (e segnare) Duvan Zapata è sempre una stilettata al cuore (Di domenica 21 marzo 2021) Ogni volta che guardiamo una partita di Zapata, è una stilettata al cuore. Sta guidando l’Atalanta nella vittoria per 2-0 (alla fine del primo tempo) sul campo del Verona. Ha reso la vita impossibile alla difesa di Juric e ha segnato la rete del 2-0. Duvan Zapata è la sintesi perfetta del mondo a parte che rappresenta la Napoli calcistica intesa come unione di club e ambiente. Perché è giusto ricordare che l’errore è stato commesso dal club, in condominio con Maurizio Sarri, ma non possiamo dimenticare i sorrisini di scherno quando il centravanti colombiano fu portato a Napoli da Rafa Benitez. Il Napoli veniva irriso dai soliti competenti per averlo strappato nientemeno che al Sassuolo. Vale sempre la regola Kolarov, che a Napoli è legge: per fare il bene del Napoli bisogna fare ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Ogni volta che guardiamo una partita di, è unaal. Sta guidando l’Atalanta nella vittoria per 2-0 (alla fine del primo tempo) sul campo del Verona. Ha reso la vita impossibile alla difesa di Juric e ha segnato la rete del 2-0.è la sintesi perfetta del mondo a parte che rappresenta la Napoli calcistica intesa come unione di club e ambiente. Perché è giusto ricordare che l’errore è stato commesso dal club, in condominio con Maurizio Sarri, ma non possiamo dimenticare i sorrisini di scherno quando il centravanti colombiano fu portato a Napoli da Rafa Benitez. Il Napoli veniva irriso dai soliti competenti per averlo strappato nientemeno che al Sassuolo. Valela regola Kolarov, che a Napoli è legge: per fare il bene del Napoli bisogna fare ...

Guardare giocare (e segnare) Duvan Zapata è sempre una stilettata al cuore
Zapata arrivò a Napoli otto anni fa e Benitez fu sfottuto per averlo strappato al Sassuolo. In doppia cifra per il quinto anno di fila ...

