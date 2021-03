Graduatorie terza fascia ATA: so di avere un punteggio sbagliato, cosa si può fare nella domanda 2021 (Di domenica 21 marzo 2021) L'aspirante che presenta domanda per la terza fascia ATA deve poi controllarne l'iter - Graduatorie prima provvisorie e poi definitive - al fine di presentare un eventuale reclamo. Quando la segreteria effettua il controllo dei titoli, in occasione della prima supplenza, si potrebbero evitare numerosi problemi. cosa può fare un aspirante che si accorge che il punteggio del 2017 è sbagliato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 21 marzo 2021) L'aspirante che presentaper laATA deve poi controllarne l'iter -prima provvisorie e poi definitive - al fine di presentare un eventuale reclamo. Quando la segreteria effettua il controllo dei titoli, in occasione della prima supplenza, si potrebbero evitare numerosi problemi.puòun aspirante che si accorge che ildel 2017 è. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatorie terza fascia ATA: so di avere un punteggio sbagliato, cosa si può fare nella domanda 2021 - infoitinterno : Graduatorie terza fascia ATA, quale profilo indicare nella sezione dei servizi? - infoitinterno : Graduatorie terza fascia ATA, chi può presentare domanda per i diversi profili? - infoitinterno : Graduatorie ATA terza fascia, domani si parte: 8 cose da fare prima della domanda | ScuolaInforma - SmorfiaDigitale : Graduatorie ATA terza fascia 2021/23, come compilare la domanda. FAQ Ministero -... -