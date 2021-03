Golpe (Birmania): sale il bilancio di manifestanti uccisi (Di domenica 21 marzo 2021) sale a 247 vittime il bilancio di morte dei manifestanti birmani che si oppongono al colpo di stato avvenuto il 1 febbraio. Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021)a 247 vittime ildi morte deibirmani che si oppongono al colpo di stato avvenuto il 1 febbraio.

Ultime Notizie dalla rete : Golpe Birmania Myanmar: ancora morti e manifestazioni notturne ... già debole prima del golpe. Numerosi cittadini birmani stanno cercando di lasciare il Paese in preda agli scontri: la Tailandia e l'India sono le destinazioni principali. - Nella ex Birmania non si ...

Birmania: altri 12 morti, il bilancio sale a 247 vittime Almeno altri 12 manifestanti sono morti in Birmania in seguito alle continue proteste anti golpe in corso nel Paese: lo rende noto l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri politici (Aapp). Secondo l'organizzazione non profit per la ...

In Myanmar altri 12 morti negli ultimi giorni, sono 247 dall’inizio del golpe La Stampa Golpe (Birmania): sale il bilancio di manifestanti uccisi Il Golpe in corso in Birmania, ha fatto ulteriori vittime. Il bilancio di manifestanti uccisi, infatti sale a 247. Il colpo di stato venne attuato il primo di febbraio. Da allora sono contenute le ...

In Myanmar altri 12 morti negli ultimi giorni, sono 247 dall’inizio del golpe Intanto arrivano le prime reazioni dall’Onu, e domani a Bruxelles la Ue deciderà le misure da adottare contro i generali che hanno arrestato Aung San Suu Kyi e represso nel sangue le proteste ...

