Golf, Matt Jones domina l'Honda Classic 2021 e centra il secondo successo in carriera (Di lunedì 22 marzo 2021) E' raro nel PGA Tour e nel Golf in generale assistere a domeniche completamente prive di pathos e suspance. Eppure è quello che è successo oggi nell'ultimo round del The Honda Classic 2021, con l'australiano Matt Jones che ha letteralmente sbriciolato la concorrenza e chiuso i conti con cinque colpi di vantaggio su tutti. Si tratta della seconda vittoria in carriera per l'oceanico, che aveva già trionfato in occasione dello Houston Open 2014. Già leader dopo le 54 buche, Jones non ha tremato oggi continuando la propria marcia, firmando una carta da due colpi sotto al par e portandosi sul -12 finale. Di fatto la partita per la vittoria non si è davvero mai aperta oggi, in quanto entrambi i più vicini inseguitori sono letteralmente saltati per aria sin ...

