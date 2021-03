Gli sms non partono (di nuovo), ancora caos vaccinazioni: nessuno dei prenotati si presenta (Di domenica 21 marzo 2021) Nuova giornata di disagi al centro vaccinazioni allestito a Cremona: problemi al sistema di avviso per gli utenti e l'Asst costretta a chiamarli uno a uno. Ieri un sindaco della zona è andato a ... Leggi su today (Di domenica 21 marzo 2021) Nuova giornata di disagi al centroallestito a Cremona: problemi al sistema di avviso per gli utenti e l'Asst costretta a chiamarli uno a uno. Ieri un sindaco della zona è andato a ...

HuffPostItalia : Non partono gli sms, vaccini nel caos. Altro flop in Lombardia - fattoquotidiano : Vaccinazioni Covid, ancora caos in Lombardia per mancato invio sms. A Cremona Asst chiama gli aventi diritto - villani_e : RT @Masino_: ?? continua la STRAORDINARIA CAMPAGNA vaccinale in LOMBARDIA!!! ?? - ale13_spino : @GioLombar @Ruffino_Lorenzo C’è molta disorganizzazione, soprattutto con gli sms, la gente non sa dove deve guardar… - francescomila18 : RT @LucillaMasini: Cremona. La società Aria non invia gli sms, il sistema va ancora in tilt e non si presenta nessuno per le vaccinazioni.… -