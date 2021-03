Giustizia: Costa, 'Da garantisti aspettiamo sì a Direttiva Ue su presunzione innocenza' (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Le polemiche retrospettive sulla Giustizia non servono a niente. Contano i fatti. Vediamo quanti odierni 'sedicenti' garantisti voteranno la prossima settimana, sfidando i 5 Stelle, a favore dell'emendamento per recepire la Direttiva europea sulla presunzione d'innocenza. E vedremo chi, magari con qualche pretesto procedurale, si sfilerà. Sarà un primo importante segnale che la Giustizia non è a 'giorni alterni'". Lo afferma Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione. "Oggi è sabato e sono tutti garantisti: speriamo - conclude - che mercoledì prossimo non sia il turno del 'buttiamo la chiave'". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Le polemiche retrospettive sullanon servono a niente. Contano i fatti. Vediamo quanti odierni 'sedicenti'voteranno la prossima settimana, sfidando i 5 Stelle, a favore dell'emendamento per recepire laeuropea sullad'. E vedremo chi, magari con qualche pretesto procedurale, si sfilerà. Sarà un primo importante segnale che lanon è a 'giorni alterni'". Lo afferma Enrico, responsabiledi Azione. "Oggi è sabato e sono tutti: speriamo - conclude - che mercoledì prossimo non sia il turno del 'buttiamo la chiave'".

Advertising

Azione_it : Ieri la Ministra #Cartabia ha ricordato che la presunzione d'innocenza è *un diritto*, archiviando finalmente il gi… - TV7Benevento : Giustizia: Costa, 'Da garantisti aspettiamo sì a Direttiva Ue su presunzione innocenza'... - GianTrot : Lunedì alle 17:00 in diretta sulla pagina Facebook di Nocera in Azione parleremo di Giustizia con l'On. Costa, l'Av… - giosalvu0 : @Enrico__Costa @Azione_it Anche la Corte di Giustizia Europea, si è espressa negativamente sulla esposizione mediat… - mettamusic : RT @AzioneMantova: Finalmente si è tornato a parlare di #giustizia. E non lo si è fatto nei modi forcaioli di Bonafede, ma nel pieno rispet… -