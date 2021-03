Giuseppe Ippolito e Donato Greco, due luminari campani nel nuovo Cts (Di domenica 21 marzo 2021) Giuseppe Ippolito, infettivologo salernitano da anni specializzato nella cura dell’Aids, e Donato Greco, già consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e luminare nel campo dell’Epidemiologia, sono i due componenti campani il nuovo Comitato Tecnico Scientifico del Governo italiano per la lotta al Covid-19. L’organismo sarà presieduto da Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Gli altri componenti sono Silvio Brusaferro, che avrà il ruolo di portavoce, Sergio Fiorentino, cui spetta il compito di segretario, Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rezza, Fabio Ciciliano, Sergio Abrignani, Alessia Melegaro, Alberto Giovanni Gerli. In foto Donato GrecoL'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021), infettivologo salernitano da anni specializzato nella cura dell’Aids, e, già consulente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e luminare nel campo dell’Epidemiologia, sono i due componentiilComitato Tecnico Scientifico del Governo italiano per la lotta al Covid-19. L’organismo sarà presieduto da Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Gli altri componenti sono Silvio Brusaferro, che avrà il ruolo di portavoce, Sergio Fiorentino, cui spetta il compito di segretario, Cinzia Caporale, Giorgio Palù, Giovanni Rezza, Fabio Ciciliano, Sergio Abrignani, Alessia Melegaro, Alberto Giovanni Gerli. In fotoL'articolo proviene da Ildenaro.it.

