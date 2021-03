Giulia De Lellis, splendido annuncio: “Sono emozionata”, di cosa si tratta (Di domenica 21 marzo 2021) splendido annuncio di Giulia De Lellis sui social: “Sono così emozionata”, di seguito vi spieghiamo di cosa si tratta Giulia De Lellis è una delle modelle e influencer più amate e seguite in Italia. Solo su Instagram, la romana conta circa cinque milioni di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie alla partecipazione a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 21 marzo 2021)diDesui social: “così”, di seguito vi spieghiamo disiDeè una delle modelle e influencer più amate e seguite in Italia. Solo su Instagram, la romana conta circa cinque milioni di seguaci. La Deè divenuta famosa grazie alla partecipazione a L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

caIereed : ma in che senso Giulia de Lellis va a Love Island sto pensando al suo tipo e non riesco a non ridere ve lo giuro su dio - letterstohaz : Giulia de lellis che usa il filtro delle corna sulle storie IG, ma dovrebbe essere l’ultima a parlare dato che è an… - kuneijder : Immaginate una conversazione tra Giulia de Lellis e Giulia Amodio - vigui002 : RT @97G0LDENBOY: oddioooo faranno love island in italia e sarà condotto da giulia de lellis mi spacco - 97G0LDENBOY : oddioooo faranno love island in italia e sarà condotto da giulia de lellis mi spacco -