Giovanni Vernia | vita privata | biografia | carriera | Instagram | moglie e figli del comico

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 21 marzo 2021) Scopriamo di più sulladi, attore,, imitatore, produttore e conduttore, sia radiofonico che televisivo. Insomma, un vero talento, versatile e dotato. Il grande pubblico lo ricorda soprattutto per le sue esilaranti imitazioni nello storico programma di Canale 5 Zelig, ma, come abbiamo visto, è molto di più. Ecco qualche informazione che lo riguarda. Chi èè nato a Genova il 23 Agosto del 1973 (Leone). La personalità eclettica e complessa disi evince anche dal fatto che è laureato, e con il massimo dei voti, in Ingegneria Elettronica, ...