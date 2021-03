Giornata Mondiale dell’Acqua | Mascolo | “Bisogna prosciugare ogni spreco”

Advertising

chetempochefa : Dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai d… - Avvenire_Nei : Oggi si celebra la Giornata mondiale promossa dall’associazione internazionale e da risoluzione Onu. Con la pandemi… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #21marzo 1960 la Giornata mondiale contro il #razzismo. Per eliminare ogni discriminazione.… - InfoCLM : In occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo, ecco il Numero Zero di Antir?zin?, al quale ha partecipato… - CalenzoPatrizia : RT @WWFitalia: Domenica #21marzo è #ForestDay la Giornata mondiale delle #foreste ?????? #WWF: nei boschi antichi il futuro della biodiversita… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Un look diverso dal solito. In occasione delladella poesia che coincide con il primo giorno di primavera, quello odierno, il personale del servizio cultura ha voluto ricordare questascrivendo sulla facciata della ...di Vittoria Maggini Novant'anni fa nasceva Alda Merini . E' un segno che questo anniversario cada proprio in occasione delladella Poesia e del primo giorno di primavera . Basta citare un suo verso, forse, per capirne il perché: 'Sono nata sotto il ventuno a primavera/ ma non sapevo che nascere folle, /...La siccita’ rappresenta l’evento climatico avverso piu’ rilevante per l’agricoltura italiana con un danni stimati in media in un miliardo di euro all’anno soprattutto per le quantita’ e la qualita’ de ..."Dare valore all'acqua bene comune" è il tema dell'incontro online che si terrà giovedì 25 marzo alle ore 19.30 sulla pagina Facebook della Rete civica per l'acqua pubblica e altri media collegati. Un ...