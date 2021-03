Giornata mondiale della poesia, perché quest’anno vorrei dedicarla ai traduttori (Di domenica 21 marzo 2021) Se la vita sembra un romanzo distopico, che fine fa la poesia? Questa potrebbe essere una domanda interessante da farsi in questa seconda Giornata mondiale della poesia vissuta in compagnia del Carogna-Virus. Quale dovrebbe essere la sua funzione, nel mezzo della caotica catastrofe che sta spazzando il nostro presente? Consolarci delle ferite subite o distrarci dal reale, regalandoci qualche tempo libero da reclusione, vaccinazioni, contagi, intubazioni, crisi economica e famiglie e coscienze che crollano a pezzi? In fondo, a primo sguardo, proprio questo fecero i componenti dell’allegra brigata del Decamerone, si allontanarono dalla morte alla ricerca della bellezza e della vita, si allontanarono dal virus per narrarsi di un mondo che l’epidemia stava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Se la vita sembra un romanzo distopico, che fine fa la? Questa potrebbe essere una domanda interessante da farsi in questa secondavissuta in compagnia del Carogna-Virus. Quale dovrebbe essere la sua funzione, nel mezzocaotica catastrofe che sta spazzando il nostro presente? Consolarci delle ferite subite o distrarci dal reale, regalandoci qualche tempo libero da reclusione, vaccinazioni, contagi, intubazioni, crisi economica e famiglie e coscienze che crollano a pezzi? In fondo, a primo sguardo, proprio questo fecero i componenti dell’allegra brigata del Decamerone, si allontanarono dalla morte alla ricercabellezza evita, si allontanarono dal virus per narrarsi di un mondo che l’epidemia stava ...

