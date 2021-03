Giornata mondiale della Poesia. Paolo Gambi: “Chi non risponde alla chiamata dell’arte è destinato all’inferno” (Di domenica 21 marzo 2021) di Rosina Musella Oggi, 21 marzo, si celebra la Giornata mondiale della Poesia e, per l’occasione, abbiamo fatto una chiacchierata con Paolo Gambi, un ‘artigiano della parola’ dalla vita poliedrica: nel 1979 nasce a Ravenna, dove si laurea in Giurisprudenza e muove i suoi primi passi nel giornalismo; tra Italia e estero arricchisce il suo bagaglio di esperienze, collaborando col Financial Times, conseguendo un master in Neurosemantica e una seconda laurea in Psicologia, inserendosi nel mondo della crescita personale. A trent’anni la ‘chiamata dell’arte’, come gli piace definirla, lo richiama però verso la sua vera casa: la Poesia. Da quel momento Gambi si lancia in un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) di Rosina Musella Oggi, 21 marzo, si celebra lae, per l’occasione, abbiamo fatto una chiacchierata con, un ‘artigianoparola’ dvita poliedrica: nel 1979 nasce a Ravenna, dove si laurea in Giurisprudenza e muove i suoi primi passi nel giornalismo; tra Italia e estero arricchisce il suo bagaglio di esperienze, collaborando col Financial Times, conseguendo un master in Neurosemantica e una seconda laurea in Psicologia, inserendosi nel mondocrescita personale. A trent’anni la ‘’, come gli piace definirla, lo richiama però verso la sua vera casa: la. Da quel momentosi lancia in un ...

