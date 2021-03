Giornata Mondiale della Poesia, nasce il #poetuber (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell’era digitale la Poesia rischia di essere “superata” dai tempi, e invece ce n’è ancora bisogno anche se cerca nuove strade proprio sfruttando gli strumenti della comunicazione moderna. Angelo Vitale, giornalista e comunicatore di Partinico (Pa) che dal 2000 vive a Milano si è inventato il “poetuber”, il poeta su Youtube. Il #poetuber è un “coltivatore diretto” della Poesia che offre i suoi versi sul web saltando a piè pari la carta. Una sorta di “Poesia 3.0” disponibile su un canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCxs3i7pVQJE2jAHPfsF4keg) dove Vitale ha “caricato” le sue videopoesie (sono ormai una cinquantina) raggiungibili da chiunque e da qualsiasi dispositivo.“Oggi leggiamo sempre meno – spiega Angelo Vitale – ma se una Poesia ti ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nell’era digitale larischia di essere “superata” dai tempi, e invece ce n’è ancora bisogno anche se cerca nuove strade proprio sfruttando gli strumenticomunicazione moderna. Angelo Vitale, giornalista e comunicatore di Partinico (Pa) che dal 2000 vive a Milano si è inventato il “poetuber”, il poeta su Youtube. Ilè un “coltivatore diretto”che offre i suoi versi sul web saltando a piè pari la carta. Una sorta di “3.0” disponibile su un canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCxs3i7pVQJE2jAHPfsF4keg) dove Vitale ha “caricato” le sue videopoesie (sono ormai una cinquantina) raggiungibili da chiunque e da qualsiasi dispositivo.“Oggi leggiamo sempre meno – spiega Angelo Vitale – ma se unati ...

