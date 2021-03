Giornata del Profumo, dalle fragranze amarcord alle novità di primavera (Di domenica 21 marzo 2021) Smells like teen spirit cantavano negli anni ’90 i Nirvana. La storia narra che il titolo del brano più rappresentativo della generazione X sia stato ispirato da un’amica di Kurt Cobain che aveva scritto su un muro con una bomboletta «Kurt smells like teen spirit». Teen Spirit era il nome del deodorante utilizzato all’epoca dalla ex-ragazza del cantante che però, non pratico di profumazioni femminili, aveva letto in quelle parole un riferimento all’indole ribelle dell’adolescenza. Leggi su vanityfair (Di domenica 21 marzo 2021) Smells like teen spirit cantavano negli anni ’90 i Nirvana. La storia narra che il titolo del brano più rappresentativo della generazione X sia stato ispirato da un’amica di Kurt Cobain che aveva scritto su un muro con una bomboletta «Kurt smells like teen spirit». Teen Spirit era il nome del deodorante utilizzato all’epoca dalla ex-ragazza del cantante che però, non pratico di profumazioni femminili, aveva letto in quelle parole un riferimento all’indole ribelle dell’adolescenza.

fattoquotidiano : Libera, il Covid non ferma la Giornata della memoria per le vittime di mafia: il programma (anche online) del 20-21… - Tg3web : Oggi è la Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia promossa dall'Associazione Lib… - Agenzia_Ansa : Giornata mondiale del sonno, con la pandemia tutti insonni, 10 consigli per riposare bene #ANSA - anna_annie12 : Giornata internazionale del Tiramisù: storia, curiosità e numeri del famoso dolce | Sky TG24 - SkyTG24 : Giornata internazionale del Tiramisù: storia, curiosità e numeri del famoso dolce -