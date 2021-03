Giarabub | così hanno resistito gli italiani

Leggi su panorama

(Di domenica 21 marzo 2021) Durante la Seconda guerra mondiale l'oasi nel deserto libico era l'avamposto del nostro esercito che affrontò le truppe inglesi e australiane, meglio armate e organizzate. Ottant'anni fa 1.300 uomini guidati dal maggiore Salvatore Castagna difesero quel lembo perduto di sabbie e morirono valorosamente di fame e sete. Un episodio di eroismo raccontato da un film nel 1942, ma che oggi è stato quasi dimenticato. «Colonnello, non voglio pane / dammi il piombo del mio moschetto». Nell'ultima settimana ciascuno si arrangiò con una galletta e mezza al giorno. «Ho la terra nel mio sacchetto / e, per oggi, mi basterà...». Per sei ore, prima di arrendersi, riuscirono soltanto a leccare il collo della borraccia per sentire il sapore dell'umido perché, dentro, non c'era rimasta nemmeno una goccia. «Colonnello, non voglio acqua / dammi il fuoco distruggitore». L'ufficiale cui fanno riferimento ...