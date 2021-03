Gianni Morandi primo video social dopo il ricovero | “Sono un ragazzo fortunato”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 21 marzo 2021) Non ha scelto un brano a casoper il suo ritorno suie lo ha fatto tra l’altro, nel suo stile. Con la giusta dose di ironia, nonostante tutto quello che sta succedendo! Perun bruttissimo incidente domestico mentre si prendeva cura del suo giardino. Poteva finire davvero in modo drammatico ma il cantante se l’è cavata, se così possiamo dire, con delle ustioni molto importanti alle mani. Non a caso per il ritorno suisceglie il brano “un” e si mostra sulle note delle canzone di Jovanotti mentre per i corridoio dell’ospedale fa un po’ di ginnastica, per quello che è possibile. Le sue mani, quelle sulle quali si è sempre fatta molta ironia, per quanto fossero grandi, oggi ...