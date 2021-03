Gianni Morandi, il Video dell’Ospedale Dopo il Ricovero per Ustione (Di domenica 21 marzo 2021) Dall’ospedale di Cesena dove è ricoverato per le ustioni che si è procurato alle mani e alle gambe, Gianni Morandi rassicura i suoi fan in un filmato girato dalla moglie ... Leggi su youreduaction (Di domenica 21 marzo 2021) Dall’ospedale di Cesena dove è ricoverato per le ustioni che si è procurato alle mani e alle gambe,rassicura i suoi fan in un filmato girato dalla moglie ...

Advertising

chetempochefa : “Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena. Con grande professionalità,… - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi, il primo video dall'ospedale dopo le ustioni: 'Sono un ragazzo fortunato' #giannimorandi… - Tg3web : 'Sono un ragazzo fortunato', canta Jovanotti. E Gianni Morandi mette la canzone come sottofondo al suo video girato… - NethipEdien2000 : RT @Tg3web: 'Sono un ragazzo fortunato', canta Jovanotti. E Gianni Morandi mette la canzone come sottofondo al suo video girato in ospedale… - Rosae37488907 : @Tg1Rai @morandi_g Auguri di pronta guarigione Gianni?? -