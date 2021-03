Gianni Morandi, il video dall’ospedale: “È ora di ricominciare a muoversi” (Di domenica 21 marzo 2021) Il video di Gianni Morandi dall’ospedale con la colonna sonora di “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Decimo giorno di degenza per il cantante Decimo giorno in ospedale per Gianni Morandi dopo l’incidente domestico avvenuto nella sua casa nel Bolognese. E’ ricoverato nel centro grandi ustionati, e nel video si mostra con le mani bendate e fasciature alle gambe e in sottofondo: “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Una lunga didascalia accompagna il post pubblicato sui social: “È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 21 marzo 2021) Ildicon la colonna sonora di “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Decimo giorno di degenza per il cantante Decimo giorno in ospedale perdopo l’incidente domestico avvenuto nella sua casa nel Bolognese. E’ ricoverato nel centro grandi ustionati, e nelsi mostra con le mani bendate e fasciature alle gambe e in sottofondo: “Ragazzo fortunato” di Jovanotti. Una lunga didascalia accompagna il post pubblicato sui social: “È il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in ospedale. Sono ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Maurizio Bufalini di Cesena, un’eccellenza della nostra regione. La prima cosa che voglio fare è ringraziare tutta la straordinaria squadra che mi assiste quotidianamente, ...

