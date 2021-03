Giacomo Urtis la spara grossa e Rosalinda Cannavò replica in maniera perfetta | ecco cosa è successo

Advertising

its_thechaos : RT @tranviadeseo: Giacomo Urtis e le donne. Raccolta di tweet significativi delle ultime due settimane. #gfvip #rosmello #exrosmello #ruter… - Novella_2000 : Botta e risposta infuocato tra Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò: il chirurgo critica l'attrice, ma poi fa dietrofr… - AngelicaBellie1 : Giacomo Urtis che si affaccia alla finestra e vede gente per strada in zona rossa e allora “sticazzi”, esco pure io… - disagiadaaa : RT @nientediserioo: Rosalinda anche fin troppo signora a rispondere così gentilmente a Giacomo... Tweet vergognoso quello di Urtis, le dich… - tepertre : RT @tranviadeseo: Giacomo Urtis e le donne. Raccolta di tweet significativi delle ultime due settimane. #gfvip #rosmello #exrosmello #ruter… -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Urtis

Scivoloni dopo scivoloni fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip . Dopo la spiacevole battuta del padre di Francesco Oppini su Dayane Mello , arriva la presa di posizione dinei confronti di Rosalinda Cannavò e la sua volontà di raccontare pubblicamente di avere subito degli abusi quando era adolescente.la spara grossa e Rosalinda Cannavò replica in ...Poi Andrea Zenga, Massimiliano Morra, Mario Ermito e poi rido e scherzo tanto anche con. Sono le persone che sento di più. Chi vorrei sentire di più? La Contessa e Malgioglio, con cui ...Giacomo Urtis sui social punta il dito contro Rosalinda Cannavò per un episodio che l'attrice siciliana aveva raccontato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Nelle settimane in cui è stata ...Nelle ultime ore si è accesa una nuova polemica tra gli ex protagonisti della casa del Grande Fratello Vip: si tratta di Giacomo Urtis e Adua del ...