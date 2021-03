Gf Vip 5, un tweet di Giacomo Urtis indispettisce Rosalinda Cannavò: la piccata replica dell’attrice (Di domenica 21 marzo 2021) E’ aria di tempesta tra Rosalinda Cannavò e Giacomo Urtis. La Cannavò, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, aveva raccontato di aver subito una violenza sessuale da ragazza. Un tema molto delicato per Rosalinda, che è stato affrontato più volte dal padrone di casa, Alfonso Signorini, con l’intento di sensibilizzare i telespettatori e i fan del reality. In quel occasione però qualcosa sembra essere andato storto. Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini infatti, pare che avrebbero sollevato una miriade di polemiche a causa di un loro atteggiamento superficiale in merito al tema. Erano stati gli utenti a far notare come in un momento fragile dell’attrice siciliana, la Lorenzini avesse usato delle parole ... Leggi su isaechia (Di domenica 21 marzo 2021) E’ aria di tempesta tra. La, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip con lo pseudonimo di Adua Del Vesco, aveva raccontato di aver subito una violenza sessuale da ragazza. Un tema molto delicato per, che è stato affrontato più volte dal padrone di casa, Alfonso Signorini, con l’intento di sensibilizzare i telespettatori e i fan del reality. In quel occasione però qualcosa sembra essere andato storto.e Sonia Lorenzini infatti, pare che avrebbero sollevato una miriade di polemiche a causa di un loro atteggiamento superficiale in merito al tema. Erano stati gli utenti a far notare come in un momento fragilesiciliana, la Lorenzini avesse usato delle parole ...

