Getafe-Elche: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Kubo titolare (Di domenica 21 marzo 2021) L'occasione è ghiotta per il Getafe: arriva uno scontro diretto che potrebbe permettere agli Azulones di prendere tre punti contro una diretta concorrente e probabilmente rosicchiarne altri a molte dirette concorrenti, impegnate in partite davvero difficili. La squadra di Bordalas, nello scorso turno ha frenato l'Atletico capolista e al momento ha 28 punti, ha cinque InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Elche Calcio in tv oggi: il programma del 21 marzo 2021 - Calciomagazine ...256 satellite) 13.00 Celtic - Rangers (Scottish Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL Strasburgo - Lens (Ligue 1) - DAZN 13.30 Hoffenheim - Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA 14.00 Getafe - Elche (...

LaLiga: ostacolo basco per il Barcellona ...15 Huesca - Osasuna ore 18:30 Real Valladolid - Siviglia ore 21 Getafe - Elche domenica ore 14 València - Granada ore 16:15 Villarreal - Cadice Atlético Madrid - Alavés ore 18:30 Real Sociedad - ...

Getafe-Elche, Liga: streaming, pronostici e probabili formazioni Il Veggente Getafe-Elche, Liga: streaming, pronostici e probabili formazioni Getafe-Elche è una partita valida per la ventottesima a giornata della Liga spagnola: streaming, pronostici e probabili formazioni.

Getafe – Elche una sfida scoppiettante della 28esima di Liga Getafe – Elche questa sfida è importante della giornata 28esima di Liga in programma domenica 21 marzo 14.00. Una sfida che non ha nulla di scontato e promette un risultato scoppiettante. Sfida della ...

