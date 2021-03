Germania, lo scandalo mascherine si allarga: “Il ministero della Salute guidato da Spahn ha acquistato Ffp2 dalla società di suo marito” (Di domenica 21 marzo 2021) Lo scandalo sugli affari dei politici tedeschi legati alle forniture anti-coronavirus arriva a colpire il governo: il ministero della Salute tedesco, guidato da Jens Spahn, ha acquistato lo scorso anno oltre mezzo milione di mascherine Ffp2 dalla società Burda Gmbh, il cui ufficio di rappresentanza è affidato al marito dello stesso Spahn, Daniel Funke. A svelarlo è il settimanale Der Spiegel, in un articolo pubblicato online, che cita un documento, di cui ha preso visione, inviato dal ministero al Bundestag. Lo scandalo, che ha già portato alle dimissioni di alcuni deputati dei conservatori tedeschi dell’Unione Cdu-Csu, rischia ora di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Losugli affari dei politici tedeschi legati alle forniture anti-coronavirus arriva a colpire il governo: iltedesco,da Jens, halo scorso anno oltre mezzo milione diBurda Gmbh, il cui ufficio di rappresentanza è affidato aldello stesso, Daniel Funke. A svelarlo è il settimanale Der Spiegel, in un articolo pubblicato online, che cita un documento, di cui ha preso visione, inviato dalal Bundestag. Lo, che ha già portato alle dimissioni di alcuni deputati dei conservatori tedeschi dell’Unione Cdu-Csu, rischia ora di ...

