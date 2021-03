Germania, lo scandalo mascherine coinvolge il ministro Jens Spahn (Di domenica 21 marzo 2021) In Germania si allarga lo scandalo della compravendita delle mascherine anti-Covid e coinvolge in prima linea Jens Spahn, uno dei ministri più in vista del governo guidato da Angela Merkel. È lo Spiegel online a rivelare il contenuto di un documento inviato al Bundestag dal quale emerge che il dicastero della Sanità diretto da Spahn ha acquistato oltre mezzo milione di mascherine Ffp2 dalla Burda Gmbh, per la quale lavora Daniel Funke, il marito di Spahn, in qualità di capo dell’ufficio di Berlino e di lobbista. L’accordo, osserva dunque il settimanale sul suo sito, “potrebbe rappresentare un conflitto d’interesse” per il titolare del ministero alla Sanità: quest’ultimo ha inviato lo scorso giovedì “un’ampia lista” di aziende con la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Insi allarga lodella compravendita delleanti-Covid ein prima linea, uno dei ministri più in vista del governo guidato da Angela Merkel. È lo Spiegel online a rivelare il contenuto di un documento inviato al Bundestag dal quale emerge che il dicastero della Sanità diretto daha acquistato oltre mezzo milione diFfp2 dalla Burda Gmbh, per la quale lavora Daniel Funke, il marito di, in qualità di capo dell’ufficio di Berlino e di lobbista. L’accordo, osserva dunque il settimanale sul suo sito, “potrebbe rappresentare un conflitto d’interesse” per il titolare del ministero alla Sanità: quest’ultimo ha inviato lo scorso giovedì “un’ampia lista” di aziende con la ...

Deputati si arricchivano con gli appalti per le mascherine, lo scandalo che scuote la Germania EuropaToday Germania, lo scandalo mascherine coinvolge il ministro Jens Spahn Secondo lo Spiegel il dicastero della Sanità diretto da Spahn ha acquistato oltre mezzo milione di mascherine Ffp2 dalla Burda Gmbh, per la quale lavora il marito ...

La Germania verso una nuova proroga del lockdown, senza scadenza Domani l'incontro decisivo tra la cancelliera Merkel e i Laender, mentre non si ferma il crollo della Cdu/Csu nei sondaggi: l'unione tra cristiano-democratici e cristiano-sociali bavaresi ha lasciato ...

