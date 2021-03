Georgia, Infermiera Muore Dopo Vaccino AstraZeneca. Aveva 27 Anni (Di domenica 21 marzo 2021) Anche in Georgia il Vaccino AstraZeneca ha fatto una vittima: si tratta di un’Infermiera 27enne, Megi Bakradze, deceduta a causa di uno shock anafilattico subentrato Dopo l’iniezione. I familiari della ... Leggi su youreduaction (Di domenica 21 marzo 2021) Anche inilha fatto una vittima: si tratta di un’27enne, Megi Bakradze, deceduta a causa di uno shock anafilattico subentratol’iniezione. I familiari della ...

