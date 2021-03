GdS – Inter, Scamacca giusto alter ego di Lukaku (Di domenica 21 marzo 2021) Gli occhi delle big su Scamacca Una sua doppietta ha regalato i tre punti al Genoa in questa giornata di campionato, ma per Gianluca Scamacca il futuro è lontano dai rossoblu. L’attaccante è di proprietà del Sassuolo che a fine stagione lo riporterà alla base e poi deciderà il suo futuro con le big del nostro campionato pronte a sfidarsi per acquistarlo. Su di lui, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è vivo l’Interesse di Juventus e Milan a cui potrebbe aggiungersi anche l’Inter. “A gennaio il Sassuolo, proprietario del cartellino, lo valutava 25-30 milioni, ma incombe l’Europeo Under 21, in cui si spera che Scamacca sia protagonista, e restano 10 giornate di campionato: il prezzo potrebbe aumentare. Non c’è alcun diritto di riscatto per il Genoa, il d.s. rossoblù Francesco Marroccu è già ... Leggi su intermagazine (Di domenica 21 marzo 2021) Gli occhi delle big suUna sua doppietta ha regalato i tre punti al Genoa in questa giornata di campionato, ma per Gianlucail futuro è lontano dai rossoblu. L’attaccante è di proprietà del Sassuolo che a fine stagione lo riporterà alla base e poi deciderà il suo futuro con le big del nostro campionato pronte a sfidarsi per acquistarlo. Su di lui, come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è vivo l’esse di Juventus e Milan a cui potrebbe aggiungersi anche l’. “A gennaio il Sassuolo, proprietario del cartellino, lo valutava 25-30 milioni, ma incombe l’Europeo Under 21, in cui si spera chesia protagonista, e restano 10 giornate di campionato: il prezzo potrebbe aumentare. Non c’è alcun diritto di riscatto per il Genoa, il d.s. rossoblù Francesco Marroccu è già ...

Advertising

capuanogio : Pressioni sull’ATS che domani dovrà dare l’eventuale via libera ai nazionali dopo lo stop di #InterSassuolo: #Inter… - forumJuventus : CdS-GdS- La frecciata di Pirlo e il nervosismo dell'Inter. Il tecnico: 'Noi sempre in campo', da Milano: 'Volevamo… - LuanaP1989 : RT @mirkonicolino: Il virologo #Galli alla #GDS: 'Una follia far partire i giocatori dell'#Inter verso le nazionali. La quarantena è di 2 s… - it_inter : Nuovo San Siro, Inter infastidita dall'intervista del sindaco #Sala: lo stadio rimane prioritario, il progetto è st… - MarcoM17375606 : RT @mirkonicolino: Il virologo #Galli alla #GDS: 'Una follia far partire i giocatori dell'#Inter verso le nazionali. La quarantena è di 2 s… -