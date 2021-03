Gavino Felice Murrighile nuovo presidente dell' Avis di Olbia | in città carenza di sangue

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gavino Felice

Gallura Oggi

Murrighile all'Avis di Olbia. Cambio di vertice all'Avis di Olbia, entraMurrighile . Succederà dopo Alberto Ferrigno, che resterà nel direttivo con Efisio Mundula, Andrea Califano e Giovanni Contu. Il commercialista olbiese guiderà l'associazione per il ...... gli istituti Borsellino e Falcone (Arzachena), Marconi - Lussu (SanMonreale), Gramsci - ... 'Care ragazze, sonodi avervi con noi e il messaggio che vi trasmetto è laureatevi bene, ...Quando vado all'estero, in ogni città penso, papà, che tu certamente ci sei andato, come inviato del Corriere. E mi chiedo in quale ...