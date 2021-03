Gasperini: “Sono soddisfatto. Perderemo i nazionali per la sosta? Da 1 a 10 sono contento 0” (Di domenica 21 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria sul Verona: “Mancavano gli esterni di ruolo e avevamo l’esigenza di dare collocazione ai nostri attaccanti. sono soddisfatto della prova della squadra“. Sulla corsa Champions: “La corsa Champions sarà una gara a eliminazione. Noi siamo gli intrusi di turno e cercheremo di lottare fino alla fine“. Sulla sosta per le nazionali e le convocazioni: “Speriamo che le nazionali durante la sosta non facciano scherzi perché di solito abbiamo sempre qualche problema a ripartire ma sarà una gara avvincente. Quanto sono contento di perdere i nazionali? Da 1 a 10 sono ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Gian Piero, tecnico dell’Atalanta, ha commentato così ai microfoni di Dazn la vittoria sul Verona: “Mancavano gli esterni di ruolo e avevamo l’esigenza di dare collocazione ai nostri attaccanti.della prova della squadra“. Sulla corsa Champions: “La corsa Champions sarà una gara a eliminazione. Noi siamo gli intrusi di turno e cercheremo di lottare fino alla fine“. Sullaper lee le convocazioni: “Speriamo che ledurante lanon facciano scherzi perché di solito abbiamo sempre qualche problema a ripartire ma sarà una gara avvincente. Quantodi perdere i? Da 1 a 10...

