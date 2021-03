Gasperini: “Nel calcio italiano ci sono tipi di giocatori che si trovano troppo poco e all’estero facciamo fatica” (Di domenica 21 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato il successo sul Verona intervistato da Sky Sport. Sicuramente è stata una bella partita, il Verona ha messo in difficoltà un po’ tutti. Ora restiamo nella parte alta della classifica e mandiamo un messaggio a tutti. Difesa a quattro? L’abbiamo fatta spesso a gara in corso, però la squadra si è trovata subito bene, è anche un modo per inserire al meglio come giocatori quali Miranchuk, Malinovskyi. Abbiamo bisogno di energie nuove, servono tutti per il rush finale. Da 1 a 10, sono contento 0 di perdere i giocatori per le nazionali. Tanti arrivano giovedì e noi giocheremo il sabato con l’Udinese, questo non è il massimo, per noi come per tutti. È un dato di fatto: all’estero facciamo fatica, troviamo squadre ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha analizzato il successo sul Verona intervistato da Sky Sport. Sicuramente è stata una bella partita, il Verona ha messo in difficoltà un po’ tutti. Ora restiamo nella parte alta della classifica e mandiamo un messaggio a tutti. Difesa a quattro? L’abbiamo fatta spesso a gara in corso, però la squadra si è trovata subito bene, è anche un modo per inserire al meglio comequali Miranchuk, Malinovskyi. Abbiamo bisogno di energie nuove, servono tutti per il rush finale. Da 1 a 10,contento 0 di perdere iper le nazionali. Tanti arrivano giovedì e noi giocheremo il sabato con l’Udinese, questo non è il massimo, per noi come per tutti. È un dato di fatto:, troviamo squadre ...

