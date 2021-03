Galli: “Milan, saprai rialzarti. Ma quanta concorrenza per la Champions” (Di domenica 21 marzo 2021) Giovanni Galli, ex portiere del Milan di Arrigo Sacchi, ha parlato del momento che vive la squadra di Stefano Pioli, oggi di scena a Firenze Leggi su pianetamilan (Di domenica 21 marzo 2021) Giovanni, ex portiere deldi Arrigo Sacchi, ha parlato del momento che vive la squadra di Stefano Pioli, oggi di scena a Firenze

Advertising

gilnar76 : Il Professor Galli tuona: «Nazionali Inter? Sarebbe una follia farli partire» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - PianetaMilan : #GiovanniGalli a @Gazzetta_it: '@acmilan, saprai rialzarti. Ma quanta concorrenza per la Champions' - #Calcio… - gilnar76 : Galli: «Pioli? Il segreto della sua forza è racchiuso in altre caratteristiche» #7champions #Acm #Acmilan #Milan… - MilanPress_it : L'ex viola e rossonero Giovanni Galli parla alla Gazzetta del momento del Milan ??? - gilnar76 : Galli: «#Milan, avanti senza rimpianti. Scudetto? Mai avuto dubbi in merito» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… -