Francia | rifiutava rapporti sessuali con il marito | sanzionata Ma ora lei si appella alla Corte europea dei Diritti dell' Uomo

(Di domenica 21 marzo 2021) C'è chi parla di Medioevo, chi invece (ma molto defilato) dà ragioned'Appello che ha sanzionato una donna di 66 anni per non aver adempiuto ai suoi doveri coniugali , cioè non aveva ...

Ma lei non ci sta e ha presentato un ricorso contro ladavanti alla Corte europea per i ... La corte d'appello di Versailles (a Parigi) aveva sanzionato la donna nel 2019 in quanto si...Con questa motivazione una donna ha presentato un ricorso contro ladavanti alla Corte ... Due anni fa la Corte d'Appello di Versailles aveva sanzionato la donna che sidi fare sesso ...C'è chi parla di Medioevo, chi invece (ma molto defilato) dà ragione alla Corte d'Appello che ha sanzionato una donna di 66 anni per non aver adempiuto ai suoi ...Tribunale condanna una donna, che non voleva fare sesso con il marito, al “dovere coniugale”: è accaduto in Francia con l’imputata che ora ha deciso di appellarsi alla Corte europea per i diritti dell ...