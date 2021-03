Francia e voto ai sedicenni: sarà la volta buona (Di domenica 21 marzo 2021) In Francia, oggi, c’è stato l’appello di un centinaio di rappresentanti politici che hanno rilanciato la proposta di legge per consentire il voto ai 16enni alle prossime elezioni regionali e dipartimentali a giugno 2021. La petizione è presente da ottobre 2020 su Change.org ha raggiunto 3500 firme su 5000 che per un paese di 67 Leggi su periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) In, oggi, c’è stato l’appello di un centinaio di rappresentanti politici che hanno rilanciato la proposta di legge per consentire ilai 16enni alle prossime elezioni regionali e dipartimentali a giugno 2021. La petizione è presente da ottobre 2020 su Change.org ha raggiunto 3500 firme su 5000 che per un paese di 67

Ultime Notizie dalla rete : Francia voto [il caso] Il grande cantiere dei riformisti si mette al lavoro. Renzi a Letta: "Confronto sui temi" ... amministrative in ottobre e suppletive ad esempio nel collegio di Siena; l'elezione del Capo dello Stato a febbraio 2022; a maggio '22 nuove amministrative insieme a elezioni in Francia e il voto ...

Marine Le Pen si traveste da ecologista La Francia deve continuare a investire nel nucleare ... e i molti elettori di estrema sinistra disponibili a votare Le Pen piuttosto che ridare il voto a Macron: la pregiudiziale antifascista è un ...

