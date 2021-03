Formazioni ufficiali Atletico Madrid-Alaves | Liga 2020 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) L’di Diego Simeone ospita l’nella 28^ giornata dispagnola (fischio d’inizio alle 18.30). I colchoneros vogliono dimenticare in fretta l’eliminazione dalla Champions League ed hanno bisogno di una vittoria per rispondere al successo del Real. Di seguito le scelteper la sfida. Le: In attesa: In attesa SportFace.

Advertising

GoalItalia : ?? Bernardeschi terzino ?? Chiesa, Kulusevski, Morata e Ronaldo dal 1' Le formazioni ufficiali di #JuventusBenevento… - SkySport : #JuventusBenevento, le formazioni ufficiali - infoitsport : Udinese-Lazio: le formazioni ufficiali - infoitsport : Udinese - Lazio, le formazioni ufficiali: Muriqi-Immobile dal 1' - infoitsport : Udinese-Lazio, le formazioni ufficiali: Llorente dal 1', Inzaghi si affida a Immobile e Muriqi -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Diretta/ Verona Atalanta (risultato finale 0 - 2) streaming video: tre punti per la Dea, VIA! Sampdoria Torino sarà tra pochi minuti una ...JUVENTUS (4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski, Morata, Ronaldo All. Pirlo BENEVENTO (3 - 5 - 2): Montipò; Tuia, Barba,...Il Catanzaro ospita il Bari nella 32ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Commenta per primo Ecco le formazioni ufficiali di Reggina-Chievo (fischio d’inizio ore 15). Reggina: Nicolas; Lakicevic, Cionek, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig, Crimi; Rivas, Montalto, Eder ...