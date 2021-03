Formazioni ufficiali Aston Villa-Tottenham, Premier League 2020/2021 (Di domenica 21 marzo 2021) Le Formazioni ufficiali di Aston Villa-Tottenham, sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di Premier League 2020/2021. Dopo l’eliminazione in Europa League, gli uomini di Mourinho sono chiamati a reagire. Gli spurs non avranno però vita facile dato che faranno visita all’Aston Villa, capace di ottenere 41 punti in 27 giornate. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di domenica 21 marzo. Di seguito le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Aston Villa-Tottenham: Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Sanson, ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Ledi, sfida valida per la ventinovesima giornata del campionato di. Dopo l’eliminazione in Europa, gli uomini di Mourinho sono chiamati a reagire. Gli spurs non avranno però vita facile dato che faranno visita all’, capace di ottenere 41 punti in 27 giornate. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di domenica 21 marzo. Di seguito le scelte dei due tecnici.: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett, McGinn, Douglas Luiz, Sanson, ...

Advertising

SkySport : Roma-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #RomaNapoli Alle 20:45 Su Sky Sport Uno ?… - Fantacalcio : Roma-Napoli, le formazioni ufficiali - anteprima24 : ** #Roma-##Napoli, formazioni ufficiali: Mertens dal 1', out Manolas ** - forzaroma : #RomaNapoli, le formazioni ufficiali di Fonseca e Gattuso #ASRoma - infobetting : Aston Villa-Tottenham (domenica, ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, -