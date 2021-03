Forever Young: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di domenica 21 marzo 2021) Forever Young: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 21 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Forever Young, film del 2016 diretto da Fausto Brizzi e co-sceneggiato dallo stesso Brizzi con Marco Martani ed Edoardo Falcone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il film racconta diverse storie tutte legate dalla mancata voglia di accettare il passare degli anni. L’avvocato Franco è un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare che però sarà costretto a cambiare vita o quasi. Angela è un’estetista di 48 anni e insieme alla sua migliore amica Sonia gestisce un centro benessere a Roma. Sonia è divorziata da Diego, ha un figlio di nome Luca e continua a godersi la vita andando in ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, domenica 21 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondadel 2016 diretto da Fausto Brizzi e co-sceneggiato dallo stesso Brizzi con Marco Martani ed Edoardo Falcone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta diverse storie tutte legate dalla mancata voglia di accettare il passare degli anni. L’avvocato Franco è un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare che però sarà costretto a cambiare vita o quasi. Angela è un’estetista di 48 anni e insieme alla sua migliore amica Sonia gestisce un centro benessere a Roma. Sonia è divorziata da Diego, ha un figlio di nome Luca e continua a godersi la vita andando in ...

