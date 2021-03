Fondazione Creberg | concluso il restauro di 4 importanti opere del territorio bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 marzo 2021) La pandemia ha portato in molti di noi una maggior consapevolezza del ruolo fondamentale degli spazi istituzionali come luoghi di cultura e di aggregazione, rafforzando la percezione dell’importanza dell’arte all’interno delle nostre vite. Cio? e? stato ampiamente dimostrato dal largo seguito ottenuto dalle numerose attivita? culturali proposte sui social, indispensabili in questo momento, e dall’entusiasmo del pubblico a fronte delle riaperture, spesso spot, dei luoghi che hanno potuto riconnettersi al mondo. Un pubblico che, come abbiamo potuto osservare sui media, ha molto atteso prima di poter accedere “in presenza” agli spazi espositivi, tornati ora ad una chiusura pressoche? totale dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria. “LaCredito– spiega Angelo Piazzoli, Presidente di...