Ultime Notizie dalla rete : Fnomceo vaccini Fnomceo: ok vaccini in farmacie ma garantire sicurezza medici La 'giusta esigenza di accelerare e ampliare la campagna di vaccinazione non può andare a discapito della sicurezza'. E' la posizione della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. 'Garantire sempre e comunque la sicurezza del cittadino: il medico sia presente in ogni sede vaccinale, comprese le farmacie e le ...

Caos vaccini a Cremona, Asst: "Attività a pieno ritmo" ...che sono le disponibilità dei vaccini non sempre ponderate per il tipo di popolazione che si ha e in ragione anche del personale sanitario" commenta all'Adnkronos Filippo Anelli, presidente Fnomceo, ...

Caos vaccini a Cremona, Asst: "Attività a pieno ritmo" "Anche oggi attività a pieno ritmo per l’hub vaccinale dell’Asst di Cremona presso la Fiera di Cremona. L'Asst di Cremona - in accordo con Ats della Val Padana - si è attivata per convocare gli utenti ...

