Firenze: guardia medica, nuovo numero unico (Di domenica 21 marzo 2021) Un numero unico aziendale da chiamare nei giorni di sabato e domenica, di notte e nei giorni pre-festivi e festivi. E' il 0573 454545 e risponde alle chiamate non urgenti territoriali L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 21 marzo 2021) Unaziendale da chiamare nei giorni di sabato e domenica, di notte e nei giorni pre-festivi e festivi. E' il 0573 454545 e risponde alle chiamate non urgenti territoriali L'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Firenze: guardia medica, nuovo numero unico - qn_lanazione : Guardia medica, il nuovo numero di telefono per le province di Firenze, Prato e Pistoia - GazzChianti : FIRENZE - Una “guardia medica” unica per Firenze, Empoli, Prato e Pistoia: il nuovo numero. Il sabato e la domenica… - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Operazione antiriciclaggio, sequestri per oltre 5 milioni - TGR Toscana - controradio : Denaro sequestrato in Liechtenstein e Toscana, da illeciti usura e frode - -