Fiorentina, Prandelli non ha parlato dopo il Milan per un lieve malessere (Di domenica 21 marzo 2021) Nessuna dichiarazione di Cesare Prandelli nel post partita di oggi dopo il ko con il Milan: il tecnico viola, terminato il match con i rossoneri, ha scelto di andare a casa direttamente. Troppa tensione e, anche un leggero malessere dopo i 90' intensi di oggi. Ai microfoni delle tv si è presentato solo il club manager Giancarlo Antognoni. A riportarlo è FirenzeViola.it. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

