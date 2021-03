Fiorentina, Nardella: «Nuovo Franchi con i soldi del Recovery Fund» (Di domenica 21 marzo 2021) Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato della questione relativa alla ristrutturazione del Franchi: le sue dichiarazioni Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato della questione stadio sul Corriere Fiorentino. «Sullo stadio non mi fermo. L’ho detto dall’inizio. E quando mi metto in testa una cosa di solito riesco a portarla in fondo. Ho perso cinque anni per realizzare lo stadio Nuovo alla Mercafir, come deciso con i Della Valle. Ora non voglio perdere più tempo. In città c’è solo l’opzione del Franchi. C’erano due modi per arrivare a una soluzione: o con il mercato o con lo Stato. Con il mercato non è stato possibile perché l’unica condizione era la distruzione dello stadio. A questo punto non rimane che lo Stato che, se vincola il Franchi come monumento di interesse ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 marzo 2021) Il sindaco di Firenze, Dario, ha parlato della questione relativa alla ristrutturazione del: le sue dichiarazioni Dario, sindaco di Firenze, ha parlato della questione stadio sul Corriere Fiorentino. «Sullo stadio non mi fermo. L’ho detto dall’inizio. E quando mi metto in testa una cosa di solito riesco a portarla in fondo. Ho perso cinque anni per realizzare lo stadioalla Mercafir, come deciso con i Della Valle. Ora non voglio perdere più tempo. In città c’è solo l’opzione del. C’erano due modi per arrivare a una soluzione: o con il mercato o con lo Stato. Con il mercato non è stato possibile perché l’unica condizione era la distruzione dello stadio. A questo punto non rimane che lo Stato che, se vincola ilcome monumento di interesse ...

