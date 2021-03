Fiorentina-Milan | Pulgar segna il gol del pareggio su punizione | Donnarumma non ci arriva VIDEO

(Di domenica 21 marzo 2021) Ildel gol di Erickche firma l’1-1 al Franchi incon una splendida. Da posizione laterale il cileno, noto specialista del calcio da fermo, calcia a giro all’angolino e coglie impreparato, che tocca ma non può evitare che la sfera entri in rete. Furioso poi l’estremo difensore rossonero, non si capisce con chi. Esultano i viola, in alto e di seguito il. SportFace.

0 - 1 LIVE 9' Ibrahimovic (4 - 4 - 1 - 1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; Vlahovic. LE FORMAZIONI UFFICIALI (4 - 4 - 2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Eysseric; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli (4 - 2 - ... Una partita importante in chiave salvezza per la Fiorentina, dove Prandelli cerca di dare continuità dopo la vittoria con il Benevento, mentre sarà importante per il Milan per accorciare la distanza ... Fischio d'inizio alle 18 al Franchi: la Fiorentina cerca la salvezza, il Milan di blindare il posto Champions e di accorciare la distanza scudetto dall'Inter ...