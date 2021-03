Fiorentina-Milan oggi in tv | Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilfa visita allanel match valevole per la ventottesima giornata di. Dopo le sconfitte contro Napoli e Manchester United, i rossoneri devono reagire ed hanno bisogno di punti per blindare il secondo posto. Venderà cara la pelle, però, la, reduce da una straripante e convincente vittoria contro il Benevento. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18.00 di domenica 21 marzo. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky SportA, oltre che inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.