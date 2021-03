Fiorentina-Milan | le formazioni ufficiali

(Di domenica 21 marzo 2021) Il match delle 18 con le seguente(4-4-1-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Martínez Quarta; Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura; Ribery; Vlahovic. All. Prandelli(4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahimovic. All. PioliDopo la sconfitta contro il Manchester United in Europa League, ilaffronta una trasferta difficile al Franchi. Pioli schiera Ibrahimovic dal 1' e sulla sinistra dà spazio a Brahim Diaz. Prandelli con la difesa a quattro e con Ribery dietro Vlahovic. ITA Sport Press.

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - DiMarzio : Le scelte di #Prandelli e #Pioli per #FiorentinaMilan - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - sportli26181512 : Serafini: 'Theo deve crescere nella fase difensiva ma rimane una freccia straordinaria al nostro arco”: Nel prepart… - pingioriroberto : RT @DiMarzio: Le scelte di #Prandelli e #Pioli per #FiorentinaMilan -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

Commenta per primo Il terzino del, Theo Hernandez ha parlato nel prepartita della sfida contro laTv. FUORI IN EUROPA - ' È stato difficile, dobbiamo andare avanti e cercare di vincere le partite che ci rimangono'. IBRA - 'Abbiamo lavorato su tutte le fasi, è una partita ...... "solo" 1 - 0 ma è un gran botto: la squadra di Pirlo cade dopo tre vittorie di fila e fallisce il sorpasso sulsecondo in attesa della gara dei rossoneri con la. Vince anche Simone ...La Fiorentina è chiamata all'impresa contro il Milan lanciato in classifica e voglioso di sfruttare la sconfitta della Juventus. La squadra di Prandelli, reduce dall'importantissima vittoria contro il ...Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Milan, match im programma alle 18 valido per la 28ª giornata di campionato.