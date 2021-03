Fiorentina - Milan 2 - 3 | viola battuti di misura al termine di una gara scoppiettante

(Di domenica 21 marzo 2021) Laesce sconfitta 2 - 3 dal match della 28ª giornata di Serie A, in casa contro ilpirotecnica al Franchi, con i rossoneri in vantaggio in avvio grazie a Ibrahimovic. Di ...

Advertising

brfootball : 9’: Fiorentina 0-1 Milan 18’: Fiorentina 1-1 Milan 51’: Fiorentina 2-1 Milan 57’: Fiorentina 2-2 Milan 72’: Fiorent… - IsmaelBennacer : ?? Fiorentina - AC Milan ?? Stadio Artemio Franchi ? 18h00 #ForzaMilan ???? - DiMarzio : 'Più passano i giorni più mi sento giovane'. Le parole di Zlatan #Ibrahimovic dopo #FiorentinaMilan - MilanLiveIT : Secondo il dirigente della #Fiorentina al #Milan andava annullato il primo gol, mentre la rete di #Calhanoglu è da… - Ggmar00 : RT @simostwt: Non ho fatto la grafica per fiorentina-milan, ma ho fatto mini tomori ?? accontentatevi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Milan

Commenta per primo Dopo la vittoria contro la, Brahim Diaz ha parlato così a Sky Sport della prestazione sua e del: 'E' stata una vittoria molto contante, sono contento per la vittoria, per i tre punti. Siamo un gruppo unito, lo ...2 Ismael Bennacer è stato intervistato daTV al termine della partita vinta in rimonta contro lain cui l'ex Empoli è tornato in campo: 'Stavamo perdendo e abbiamo vinto. Abbiamo fatto bene con grande spirito di squadra e ...AL MOMENTO GIUSTO- Fosse arrivata un paio di settimane fa non si sarebbe lamentato nessuno ma tant’è. Sosta nazionali, per il Milan mai così utile come ora: il punto relativo alla squadra rossonera an ...Giancarlo Antognoni ha sottolineato l’esistenza di due errori arbitrali che hanno condizionato il risultato finale di Fiorentina-Milan ...