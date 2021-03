Fiorentina-Milan 2-3 | rossoneri ripartono

(Di domenica 21 marzo 2021) Ilcancella la delusione dell’eliminazione negli ottavi di Europa League contro il Manchester United andando a vincere 3-2 contro la, risultato che permette aidi allungare in classifica sulla Juventus. Al Franchiin vantaggio al 10? con Ibrahimovic, al 16? il pari di Pulgar. Nella ripresa la Viola passa in vantaggio con Ribery al 51?, Brahim Diaz trova il pari al 56?. Al 73? il gol vittoria di Calghanoglu. In classifica la squadra di Pioli sale a 59 punti, +4 sulla Juve e 6 in meno dell’Inter capolista.ferma a 29 punti. Al 4? su azione da corner Caceres tocca di testa con Tomori che salva sulla linea. Al 10? ilpassa, Kjaer verticalizza per Ibrahimovic che scatta sulla linea del fuorigioco e si trova la palla tutto solo davanti a ...

ROMA - Tre punti così valgono doppio. Ildi Pioli vince a Firenze per 3 - 2 al termine di una partita spettacolare , rimontando il risultato con una grande prestazione e mettendo in campo una personalità da grande, la stessa ...Nel match delle ore 18.00 il Milan ha vinto in trasferta contro la Fiorentina in rimonta per 2-3. In gol nel primo tempo Ibrahimovic al 9' e Pulgar al 17', per l'1-1 concui si è andati al riposo, poi ...Zlatan Ibrahimovic è tornato titolare e ha guidato il Milan al ritorno alla vittoria. Lo svedese ha sbloccato la sfida contro la Fiorentina, segnando il suo goal stagionale numero 15.